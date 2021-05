Bollesan / 2 «Lo scudetto a Napoli. Per loro era un’eterna rivincita nei confronti dell’Italia»

(Di lunedì 10 maggio 2021) Proponiamo, a puntate, per gentile concessione della TEA, il capitolo dedicato adel libro “Una meta dietro l’altra” (edizioni Limina) di Marcogrande rugbista recentemente scomparso.ha giocato quattro stagioni a(dal 65 al 69), con la Partenope, e ha vinto anche unoil secondo della società napoletana. Quella che segue è la seconda puntata. Quel campionato, comunque, fu esaltante: 17 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Ecco, quelle sconfitte arrivarono una dopo l’altra, nel girone di andata, e fu il momento più difficile dell’anno. Prima l’Asr Milano, in casa sua, e poi l’Amatori Milano, in casa nostra, al Vomero ci fecero perdere e vacillare nel giro di una settimana, da una domenica all’altra. Però era tutta una finta. È che la Partenope era una ...

