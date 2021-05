Bill Gates sta divorziando dalla moglie, le cifre della separazione sono esorbitanti (Di lunedì 10 maggio 2021) Un’altra coppia che sembrava indistruttibile si separa: Bill Gates e Melinda si lasciano dopo 27 anni di matrimonio, tre figli e una Fondazione con il loro nome, sostenitrice dell’Oms. L’annuncio arriva a sorpresa su Twitter: Abbiamo preso la decisione dopo moltissime riflessioni e dopo aver fatto un gran lavoro sul nostro rapporto. Nel corso di 27 anni abbiamo cresciuto tre figli incredibili e costruito una fondazione che lavora in tutto il mondo con l’obiettivo di permettere a tutte le persone di condurre una vita sana e produttiva. Abbiamo continuato a credere con convinzione in quella missione e continueremo a lavorare insieme alla fondazione. Ma abbiamo capito di non poter più credere in noi come coppia, di non poter crescere oltre in questa fase della vita. Bill ha 65 anni e Melinda 56, ora entrambi ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 10 maggio 2021) Un’altra coppia che sembrava indistruttibile si separa:e Melinda si lasciano dopo 27 anni di matrimonio, tre figli e una Fondazione con il loro nome, sostenitrice dell’Oms. L’annuncio arriva a sorpresa su Twitter: Abbiamo preso la decisione dopo moltissime riflessioni e dopo aver fatto un gran lavoro sul nostro rapporto. Nel corso di 27 anni abbiamo cresciuto tre figli incredibili e costruito una fondazione che lavora in tutto il mondo con l’obiettivo di permettere a tutte le persone di condurre una vita sana e produttiva. Abbiamo continuato a credere con convinzione in quella missione e continueremo a lavorare insieme alla fondazione. Ma abbiamo capito di non poter più credere in noi come coppia, di non poter crescere oltre in questa fasevita.ha 65 anni e Melinda 56, ora entrambi ...

