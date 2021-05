(Di lunedì 10 maggio 2021) “Al momento non ci sono prove che il governo russo sia implicato” nel cybercontro l’Colonial Pipeline: lo ha detto il presidente americano Joe. Rispondendo alla domanda se crede che Vladimir Putin possa essere coinvoltoha risposto che ci sono prove che il ‘ransomware’, ossia la richiesta di riscatto dopo aver ‘preso in ostaggio’ un sistema informatico, provenga dalla Russia, ma ha precisato che finora non ci sono evidenze di un coinvolgimento del governo di. Il presidente, in chiusura di intervento, rispondendo a una domanda ha confermato che incontrerà l’omologo russo Vladimir Putin, ma non ha fornito altre indicazioni sul dove e quando si svolgerà l’incontro.

Advertising

HuffPostItalia : Biden: 'Nessuna prova che Mosca sia coinvolta nell'attacco hacker all'oleodotto' - CriSStraits : 'Biden ha risposto che ci sono prove che il ‘ransomware’, ossia la richiesta di riscatto dopo aver ‘preso in ostagg… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Biden: 'Nessuna prova che Mosca sia coinvolta nell'attacco hacker all'oleodotto' - raindog2054 : RT @HuffPostItalia: Biden: 'Nessuna prova che Mosca sia coinvolta nell'attacco hacker all'oleodotto' - b_1n0 : RT @HuffPostItalia: Biden: 'Nessuna prova che Mosca sia coinvolta nell'attacco hacker all'oleodotto' -

Ultime Notizie dalla rete : Biden Nessuna

Il Sole 24 ORE

Rispondendo alla domanda se crede che Vladimir Putin possa essere coinvolto nell'attacco,ha risposto che ci sono prove che il 'ransomware', ossia la richiesta di riscatto dopo aver 'preso in ...Sebbene quel cyberattacco non abbia "causato alcun danno einfrastruttura critica sia stata ... anche l'amministrazione di Joesta preparando un executive order per far fronte alle ...Rispondendo alla domanda se crede che Vladimir Putin possa essere coinvolto nell’attacco, Biden ha risposto che ci sono prove che il ‘ransomware’, ossia la richiesta di riscatto dopo aver ‘preso in os ...Bruxelles chiede a entrambe le parti di «evitare un’escalation» in un confronto tra forze impari. La Casa bianca si rivolge a Tel Aviv: stop alla cacciata di famiglie palestinesi che vivono lì da gene ...