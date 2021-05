Antitrust, multa di 2,8 mln a EasyJet per la cancellazione dei voli post-Covid (Di lunedì 10 maggio 2021) L'Antitrust ha inflitto alla compagnia aerea EasyJet una multa pari a 2,8 milioni di euro per aver condotto una pratica commerciale scorretta e aggressiva. Nel dettaglio l'Autorità fa riferimento alla vendita dei biglietti aerei per voli operanti dal 3 giugno 2020, data a partire dalla quale era nuovamente consentito gli spostamenti all'interno e all'esterno del territorio nazionale.Nessun rimborso per i voli cancellati"Alla luce delle evidenze istruttorie - spiega l'Antitrust - risulta che EasyJet ha proceduto a numerosissime cancellazione di voli programmati e offerti in vendita rilasciando ai consumatori voucher invece di procedere al rimborso del prezzo pagato per i biglietti annullati, fornendo informazioni ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 10 maggio 2021) L'ha inflitto alla compagnia aereaunapari a 2,8 milioni di euro per aver condotto una pratica commerciale scorretta e aggressiva. Nel dettaglio l'Autorità fa riferimento alla vendita dei biglietti aerei peroperanti dal 3 giugno 2020, data a partire dalla quale era nuovamente consentito gli samenti all'interno e all'esterno del territorio nazionale.Nessun rimborso per icancellati"Alla luce delle evidenze istruttorie - spiega l'- risulta cheha proceduto a numerosissimediprogrammati e offerti in vendita rilasciando ai consumatori voucher invece di procedere al rimborso del prezzo pagato per i biglietti annullati, fornendo informazioni ...

