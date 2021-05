Amici 2020, troppe emozioni: la dedica di Sangiovanni e l’addio di Serena fanno commuovere (Di lunedì 10 maggio 2021) Sangiovanni andrà in finale di Amici. Dovevamo aspettarcelo: da molto tempo, il cantante è uno dei favoriti del programma. Ma la sua reazione dopo aver appreso la notizia fa davvero commuovere. Sangionvanni, infatti, decide di fare una dedica ai suoi fan e a chi gli è stato vicino durante tutto il suo percorso all’interno della scuola. E le sue parole sono davvero toccanti… La dedica di Sangiovanni “Arrivare a questa finale per me non significa solo essere in finale in un programma televisivo, ma significa aver trovato il mio posto nel mondo“, commenta Sangiovanni. “Sono sempre stato inadatto a qualsiasi tipo di contesto esistente in questo pianeta e qui per la prima volta mi sono sentito compreso. Devo ringraziare tutti voi, davvero”. ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 10 maggio 2021)andrà in finale di. Dovevamo aspettarcelo: da molto tempo, il cantante è uno dei favoriti del programma. Ma la sua reazione dopo aver appreso la notizia fa davvero. Sangionvanni, infatti, decide di fare unaai suoi fan e a chi gli è stato vicino durante tutto il suo percorso all’interno della scuola. E le sue parole sono davvero toccanti… Ladi“Arrivare a questa finale per me non significa solo essere in finale in un programma televisivo, ma significa aver trovato il mio posto nel mondo“, commenta. “Sono sempre stato inadatto a qualsiasi tipo di contesto esistente in questo pianeta e qui per la prima volta mi sono sentito compreso. Devo ringraziare tutti voi, davvero”. ...

