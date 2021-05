Allarme Gattuso contro l’Udinese: non ci saranno Mertens, Koulibaly e Maksimovic (Di lunedì 10 maggio 2021) Stando a quanto si evince dall’edizione odierna di Repubblica, in vista della sfida contro l’Udinese, Gennaro Gattuso, potrà operare poco turnover, specie nei reparti offensivi e difensivi. Questo perché, due pezzi da novanta come Kalidou Koulibaly e Dries Mertens sono entrambi in infermeria e non recupereranno per la sfida contro i bianconeri: il senegalese è alle prese con un infortunio muscolare ed il belga è reduce da una distorsione alla caviglia rimediata nella sfida contro lo Spezia. A questi, si aggiunge anche Nikola Maksimovic, fuori per contagio da COVID-19. Il dato che può rassicurare i tifosi è che l’infortunio di Mertens è meno grave di quello rimediato a dicembre nella sfida contro l’Inter a San ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 10 maggio 2021) Stando a quanto si evince dall’edizione odierna di Repubblica, in vista della sfida, Gennaro, potrà operare poco turnover, specie nei reparti offensivi e difensivi. Questo perché, due pezzi da novanta come Kalidoue Driessono entrambi in infermeria e non recupereranno per la sfidai bianconeri: il senegalese è alle prese con un infortunio muscolare ed il belga è reduce da una distorsione alla caviglia rimediata nella sfidalo Spezia. A questi, si aggiunge anche Nikola, fuori per contagio da COVID-19. Il dato che può rassicurare i tifosi è che l’infortunio diè meno grave di quello rimediato a dicembre nella sfidal’Inter a San ...

