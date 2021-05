Al mare con la tote bag trasparente firmata Chiara Ferragni, la borsa must-have dell’estate 2021 (Di lunedì 10 maggio 2021) L’occhio azzurro logomania di Chiara Ferragni ci invita a pensare all’estate 2021, quando cammineremo sulla passerella della spiaggia con la borsa mare di Chiara Ferragni. Fresca dei suoi 34 anni e di un intuito e una passione per la moda che l’ha portata lontano, dopo il lancio della collezione primavera/estate 2021, arriva anche il focus di Chiara Ferragni dedicato all’estate che trova l’emblema perfetto nella tote bag rosa. Come ogni accessorio o capo lanciato dall’influencer, la borsa mare di Chiara Ferragni già fa parlare e si fa desiderare. Sull’account Instragran la borsa non era sfuggita alla nostra ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 10 maggio 2021) L’occhio azzurro logomania dici invita a pensare all’estate, quando cammineremo sulla passerella della spiaggia con ladi. Fresca dei suoi 34 anni e di un intuito e una passione per la moda che l’ha portata lontano, dopo il lancio della collezione primavera/estate, arriva anche il focus didedicato all’estate che trova l’emblema perfetto nellabag rosa. Come ogni accessorio o capo lanciato dall’influencer, ladigià fa parlare e si fa desiderare. Sull’account Instragran lanon era sfuggita alla nostra ...

Advertising

meb : Il nostro mare è sempre più pulito e vivibile: siamo arrivati a 201 #BandiereBlu e a 416 spiagge con il mare crista… - repubblica : Le Bandiere Blu della speranza: ecco le 201 località balneari con mare e servizi eccellenti - pary1977 : RT @frido1962: xché #Renzi è odiato?1)perso voti cdx x aver recuperato corpi in mare migranti e sepoltura2)perso voti centro mettendo fiduc… - CarmenTucudean : RT @GiorgiaMeloni: #BloccoNavale che chiede FDI è una missione europea, in accordo con autorità nordafricane, per impedire partenza barconi… - piergiuseppe36 : RT @GiorgiaMeloni: #BloccoNavale che chiede FDI è una missione europea, in accordo con autorità nordafricane, per impedire partenza barconi… -