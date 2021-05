Willie Peyote in concerto a Grado. 5 agosto 2021 (Di domenica 9 maggio 2021) Compie 25 anni Onde Mediterranee, la manifestazione andata in scena per la prima volta nel 1997 sul litorale monfalconese con l’intento di contribuire a creare una cultura cosmopolita che superi le differenze etniche, culturali, religiose e geografiche. Un compleanno che sarà celebrato, con tutte le attenzioni che la situazione attuale richiede, con una serie imperdibile di concerti estivi. Il primo nome della rassegna, in programma il 5 agosto all’Arena Parco delle Rose (ore 21.30), nell’attesa della presentazione ufficiale di tutto il calendario, è quello di Willie Peyote, reduce dalla fortunata presenza sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo. Il concerto, (organizzato con la collaborazione tecnica di Zenit srl e Azalea.it) sarà presentato nei prossimi giorni con l’intero programma della rassegna che si ... Leggi su udine20 (Di domenica 9 maggio 2021) Compie 25 anni Onde Mediterranee, la manifestazione andata in scena per la prima volta nel 1997 sul litorale monfalconese con l’intento di contribuire a creare una cultura cosmopolita che superi le differenze etniche, culturali, religiose e geografiche. Un compleanno che sarà celebrato, con tutte le attenzioni che la situazione attuale richiede, con una serie imperdibile di concerti estivi. Il primo nome della rassegna, in programma il 5all’Arena Parco delle Rose (ore 21.30), nell’attesa della presentazione ufficiale di tutto il calendario, è quello di, reduce dalla fortunata presenza sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo. Il, (organizzato con la collaborazione tecnica di Zenit srl e Azalea.it) sarà presentato nei prossimi giorni con l’intero programma della rassegna che si ...

Ultime Notizie dalla rete : Willie Peyote Musicastelle Outdoor, sei concerti in alta quota per l'edizione 2021 in programma questa estate Ultimi due appuntamenti il 18 luglio al lago di Goillet sopra Cervinia (ore 14) con Willie Peyote e sabato 24 luglio, alle 15, in località La Joux di La Thuile con Francesca Michielin .

Sei concerti in quota per Musicastelle 2021 Ultimi due appuntamenti il 18 luglio al lago di Goillet sopra Cervinia (ore 14) con Willie Peyote e sabato 24 luglio, alle 15, in località La Joux di La Thuile con Francesca Michielin .

Willie Peyote torna in concerto questa estate Radiogold La Buona novella in piazza Duomo Arriva la Pfm, Prato è spettacolo Terza data del Settembre con la storica band, a 50 anni dalla registrazione dell’album cult di De André. Il cartellone del Festival prende forma dopo l’annuncio di Willie Peyote e Colapesce e Dimartin ...

Willie Peyote torna in concerto questa estate Willie Peyote e la sua band sono pronti per ripartire live sia per recuperare alcuni appuntamenti messi in stand by a causa della pandemia sia per ...

