Top Ganna al Giro | super doppietta con Affini

(Di domenica 9 maggio 2021) di Angelo Costa Cambiano i colori dell'Italia: Torino è zona rosa. La ridipinge Filippo, un gigante in tutti i sensi: nella crono che apre il, affrontata da vincitore designato, sbriciola ...

Coninews : SUBITO TOP GANNA! ??????? Il #Giro 2021 si apre con la vittoria di @GannaFilippo nella cronometro di Torino! Per il… - infoitsport : È subito Top Ganna: domina la crono di Torino, prima maglia rosa è sua - MattiaGiovi : RT @Coninews: SUBITO TOP GANNA! ??????? Il #Giro 2021 si apre con la vittoria di @GannaFilippo nella cronometro di Torino! Per il campione d… - angelomannaro : TOP GANNA RIESCE ANCHE A SALUTARE I TIFOSI... - MarioBocchio : #GirodItalia, #Ganna vince la 1^ tappa: 'Top Gun' è maglia rosa -

E' l'annunciato giorno di, che sognava un trionfo davanti alla sua gente, fin troppa a bordo strada in tempi di restrizioni covid. In mezzo a quel popolo, SuperPippo divora la strada lungo il ...Un 'proiettile' su Corso Moncalieri: Filippostravince la crono - prologo di Torino (8,6 km) ed è la prima maglia rosa del Giro d'Italia ... João Almeida (Deceuninck - Quick Step) a 17' da '- ...Filippo domina la crono di apertura a Torino e si prende la maglia rosa, secondo a 10“ l’altro azzurro. Oggi tappa per velocisti ...FELTRE - Nel 2020 ha aperto il Giro a Palermo vincendo la crono, ieri ha replicato a Torino inaugurando l’edizione 104 della corsa rosa con la vittoria che lo riporta a dominare una ...