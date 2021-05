(Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Stamattina, in via Caetani, per rendere l’omaggio del Partito democratico alla vita e al sacrificio di Aldo Moro. La notte della Repubblica è stata chiamata quella stagione, ma da quel buio l’Italia seppe uscire, più forte di prima ma più sola, privata di uno dei suoi grandi padri costituenti. Le sue riflessioni sul senso e sul fine del potere politico rimangono un luogo sicuro a cui tornare alla ricerca di un consiglio, di un esempio”. Lo afferma in un post su Facebook il vicesegretario del Pd, Giuseppe. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Terrorismo: Provenzano, 'dovere di prenderci cura nostra democrazia'... -

Ultime Notizie dalla rete : Terrorismo Provenzano

Metro

Tornato a Firenze, la sua città natale, si dedicò in particolare alle indagini sulrosso ... Tra questi i capi della mafia siciliana: Salvatore Riina, Bernardo, Leoluca Bagarella, ......incostituzionale la norma che vieta ai condannati al fine pena mai per fatti di mafia e... con gli altri esponenti della cupola: Bernardo, Bernardo Brusca, Pippo Calò, Francesco ...Condividi questo articolo:Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Stamattina, in via Caetani, per rendere l’omaggio del Partito democratico alla vita e al sacrificio di Aldo Moro. La notte della Repubblica è stat ...La strategia del terrore di Cosa nostra degli anni 80 inserita nello scenario politico italiano e internazionale: dall’omicidio Moro, ...