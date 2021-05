Sono 5 i finalisti di Amici 20: svelati tutti i nomi (Di domenica 9 maggio 2021) Nel corso della puntata di Amici 20 in onda l’8 maggio 2021, abbiamo scoperto i nomi di tutti i finalisti di questa ventesima edizione del programma di Canale 5. A sorpresa, Maria de Filippi alla fine del programma, quando i ragazzi erano già in casetta e si aspettavano di conoscere l’esito della serata, ha rimescolato le carte, regalando al pubblico un colpo di scena finale. I ragazzi infatti si aspettavano che i finalisti fossero solo 4 ma invece i posti per la finalissima erano 5. Dopo la puntata, che ha visto Aka7ven diventare il primo finalista, seguito poi da Giulia e da Sangiovanni, i ragazzi Sono tornati in casetta pronti a scoprire il nome di quello che pensavano essere l’ultimo finalista. Hanno così scoperto che a continuare il suo sogno, era il ballerino Alessandro. Maria ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 9 maggio 2021) Nel corso della puntata di20 in onda l’8 maggio 2021, abbiamo scoperto ididi questa ventesima edizione del programma di Canale 5. A sorpresa, Maria de Filippi alla fine del programma, quando i ragazzi erano già in casetta e si aspettavano di conoscere l’esito della serata, ha rimescolato le carte, regalando al pubblico un colpo di scena finale. I ragazzi infatti si aspettavano che ifossero solo 4 ma invece i posti per la finalissima erano 5. Dopo la puntata, che ha visto Aka7ven diventare il primo finalista, seguito poi da Giulia e da Sangiovanni, i ragazzitornati in casetta pronti a scoprire il nome di quello che pensavano essere l’ultimo finalista. Hanno così scoperto che a continuare il suo sogno, era il ballerino Alessandro. Maria ...

