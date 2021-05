Serie C, playoff: Foggia, Palermo e Juve Stabia passano il turno (Di domenica 9 maggio 2021) ROMA - Si sono disputate sette delle otto gare del primo turno dei playoff promozione di Serie C , ad eccezione di Triestina - Virtus Verona ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 9 maggio 2021) ROMA - Si sono disputate sette delle otto gare del primodeipromozione diC , ad eccezione di Triestina - Virtus Verona ...

Advertising

M_Palmi98 : Ho visto meno errori nei playoff di Serie B #JuventusMilan #JuveMilan - Czinforma : - gae_pp : Belli i playoff di serie C in prima serata. #JuveMilan - sportli26181512 : Serie C, playoff: Foggia, Palermo e Juve Stabia passano il turno: I rossoneri si impongono in casa del Catania. Ok… - infoitsport : TABELLONE secondo turno Playoff Serie C 2021: GLI ACCOPPIAMENTI -