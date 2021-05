«Separazione delle carriere? Avere due Csm non risolve il problema» (Di domenica 9 maggio 2021) «Prima dell’apertura della sessione di bilancio dobbiamo approvare le riforme su penale e civile in entrambi i rami del Parlamento, altrimenti perdiamo i soldi del Recovery. E la riforma del Csm, anche alla luce del caso Amara e prima ancora del caso Palamara, non è rinviabile». Alla vigilia del vertice su processo penale e prescrizione, convocato da Marta Cartabia per domani, la responsabile Giustizia del Pd Anna Rossomando fa il punto sulle riforme in un’intervista all’Huffington. E a proposito dell’iniziativa referendaria sulla Giustizia lanciata dal leader della Lega Matteo Salvini insieme ai Radicali fa sapere: «C’è una discussione in Parlamento, ci sarà un voto prima dell’estate e Salvini invece passeggia per le strade. Si deve fidare di più dei suoi parlamentari». La prossima settimana sarà una settimana cruciale per le riforme in materia di giustizia. Il Governo ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021) «Prima dell’apertura della sessione di bilancio dobbiamo approvare le riforme su penale e civile in entrambi i rami del Parlamento, altrimenti perdiamo i soldi del Recovery. E la riforma del Csm, anche alla luce del caso Amara e prima ancora del caso Palamara, non è rinviabile». Alla vigilia del vertice su processo penale e prescrizione, convocato da Marta Cartabia per domani, la responsabile Giustizia del Pd Anna Rossomando fa il punto sulle riforme in un’intervista all’Huffington. E a proposito dell’iniziativa referendaria sulla Giustizia lanciata dal leader della Lega Matteo Salvini insieme ai Radicali fa sapere: «C’è una discussione in Parlamento, ci sarà un voto prima dell’estate e Salvini invece passeggia per le strade. Si deve fidare di più dei suoi parlamentari». La prossima settimana sarà una settimana cruciale per le riforme in materia di giustizia. Il Governo ...

