Salvini contro i migranti: 'Troppi clandestini, necessario un incontro con Draghi' (Di domenica 9 maggio 2021) Oggi gli sbarchi a Lampedusa hanno smosso le acque e hanno suscitato la solita presa di posizione di Matteo Salvini: propaganda che conduce imperterrito fin dai suoi giorni da Ministro degli Interni. ... Leggi su globalist (Di domenica 9 maggio 2021) Oggi gli sbarchi a Lampedusa hanno smosso le acque e hanno suscitato la solita presa di posizione di Matteo: propaganda che conduce imperterrito fin dai suoi giorni da Ministro degli Interni. ...

Advertising

borghi_claudio : @FmMosca Caro Francesco. Noi siamo da sempre contro ogni obbligo. Salvini lo è proprio per indole profonda. Quelli… - LegaSalvini : ++ IL DELIRIO!! ++ ? Alessandro Cecchi Paone: 'In Italia siamo indietro per colpa della destra che vuole spianare… - matteosalvinimi : ??Alcuni dei tanti, questi freschi di oggi: “#Salvini lo SQUARTEREI vivo', 'SPARATE a Salvini', 'Salvini MUORI', 'Sa… - microcerotis : RT @CassioMagistris: Milano, in duemila violano il coprifuoco alle Colonne di San Lorenzo: lanci di bottiglie contro la polizia. Strade chi… - TerroneDoc : RT @MarziaLoreti: Voi siete quelli @EnricoLetta che vi indignate se Salvini è contro coprifuoco,visto che fa parte della maggioranza. ma si… -