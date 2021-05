proveinvalsi2021 | bambini non sono variabili di un algoritmo Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 9 maggio 2021) di Marta Branda insegnante di sostegno scuola primaria - Oggi ho osservato un bambino di 11 anni (che a quell’età dovrebbe cantare e correre nei prati) tremare di paura. Ho visto un altro bambino immobile, con lo sguardo spento e con le lacrime agli occhi dirmi “Maestra,incapace”. Ho visto un altro bambino concentrare tutte le sue energie per dare il meglio di sé. Ho visto un bambino con evidenti problemi socioculturali non in grado di svolgere un’ardua comprensione del testo, complessa anche per un madrelingua, ma impossibilitato ad essere esonerato dalla prova perché senza una diagnosi alla mano (e poi ci chiediamo perché la patologizzazione infantile raggiunga picchi sempre più alti: avere una diagnosi, oggigiorno, è necessario per garantire quelli che dovrebbero essere i diritti di ciascun bambino e, delle volte, non basta). L'articolo .