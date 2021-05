NASCAR oggi, Darlington Raceway 2021: orario, tv, programma, streaming (Di domenica 9 maggio 2021) Mancano poche ore alla Goodyear 400, prima competizione delle due previste che la NASCAR Cup Series affronterà nel 2021 al Darlington Raceway. Dopo le emozioni in Kansas tutto è pronto per la dodicesima tappa della stagione, una delle più imprevedibili degli ultimi anni con un incredibile equilibrio tra le squadre. L’ovale di oggi è uno dei più speciali di tutto il calendario. Darlington Raceway ha una metratura poco superiore al miglio con quattro curve molto particolari con una raggio differente. Le prime due hanno un grado di 25°, mentre le ultime due sono di 23° e sono molto più strette. Il catino che sorge nello Stato del South Carolina non è mai stato modificato nel corso degli anni ed è uno dei più antichi dell’intera serie. Kevin Harvick è uno dei favoriti per ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Mancano poche ore alla Goodyear 400, prima competizione delle due previste che laCup Series affronterà nelal. Dopo le emozioni in Kansas tutto è pronto per la dodicesima tappa della stagione, una delle più imprevedibili degli ultimi anni con un incredibile equilibrio tra le squadre. L’ovale diè uno dei più speciali di tutto il calendario.ha una metratura poco superiore al miglio con quattro curve molto particolari con una raggio differente. Le prime due hanno un grado di 25°, mentre le ultime due sono di 23° e sono molto più strette. Il catino che sorge nello Stato del South Carolina non è mai stato modificato nel corso degli anni ed è uno dei più antichi dell’intera serie. Kevin Harvick è uno dei favoriti per ...

