Moviola Genoa Sassuolo: l’episodio chiave del match (Di domenica 9 maggio 2021) l’episodio chiave del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/21: Moviola Genoa Sassuolo l’episodio chiave della Moviola del match tra Genoa e Sassuolo, valido per la 35ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Mariani. l’episodio chiave DEL match In aggiornamento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 maggio 2021)delvalido per la 35ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 35ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Mariani.DELIn aggiornamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

zazoomblog : Genoa Sassuolo LIVE: sintesi tabellino moviola e cronaca del match - #Genoa #Sassuolo #LIVE: #sintesi - infoitsport : Moviola Lazio Genoa: l'episodio chiave del match - infoitsport : La moviola della Gazzetta dello Sport: Lazio-Genoa ok per i due rigori. Napoli-Cagliari: il 2-0 di Osimhen era vali… - ma_liguori : RT @pianetagenoa: La moviola della Gazzetta dello Sport: Lazio-Genoa ok per i due rigori. Napoli-Cagliari: il 2-0 di Osimhen era valido - h… - buoncalcio : #RassegnaStampa del 3 Maggio, il #Genoa si sveglia tardi. Moviola: ok la conduzione di Giacomelli -