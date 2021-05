**Migranti: Salvini, ‘fermare clandestini, necessario incontro con Draghi’** (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “È necessario un incontro col presidente Draghi, con milioni di italiani in difficoltà non possiamo pensare a migliaia di clandestini (già 12.000 sbarcati da inizio anno)”. Lo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini, dopo lo sbarco delle ultime ore a Lampedusa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Èuncol presidente Draghi, con milioni di italiani in difficoltà non possiamo pensare a migliaia di(già 12.000 sbarcati da inizio anno)”. Lo afferma il segretario della Lega Matteo, dopo lo sbarco delle ultime ore a Lampedusa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

