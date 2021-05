Mariconda | una scultura in memoria di Don Giovanni D’Andrea

Leggi su anteprima24

(Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli ed il deputato Piero De Luca oggi ahanno voluto ricordare don, scomparso lo scorso settembre. Davanti il sagrato della Chiesa della Madonna del Rosario il primo cittadino di Salerno ed il parlamentare hanno voluto innalzare unaindi don, che ancora oggi rappresenta per la Comunità die per la città di Salerno un pilastro di integrità, fede e benevolenza. “Gli saremo eternamente grati per quanto ha fatto per tutti noi” ha detto il sindaco Vincenzo Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.