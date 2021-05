L’Ue non deve avere paura di aggiornare i Trattati, dice David Sassoli (Di domenica 9 maggio 2021) Pubblichiamo il discorso del presidente del Parlamento europeo David Sassoli all’apertura della Conferenza sul futuro dell’Europa Vorrei dare il benvenuto a tutti voi al Parlamento europeo per la cerimonia di apertura della Conferenza sul futuro dell’Europa, che si tiene il giorno dell’Europa. Era importante iniziare questo grande esercizio democratico nell’emiciclo della Casa dei Cittadini Europei a Strasburgo, nella sede della nostra istituzione dalla quale la pandemia di Covid 19 ci ha purtroppo tenuti lontani per molti mesi, siamo fiduciosi che il Parlamento europeo potrà tornare molto presto a tenere le sue sessioni plenarie quando la situazione sanitaria lo permetterà. Vorrei ringraziare il presidente Macron per la sua presenza e il suo coinvolgimento in questo tema molto importante, così come la presidenza congiunta della Conferenza, la ... Leggi su linkiesta (Di domenica 9 maggio 2021) Pubblichiamo il discorso del presidente del Parlamento europeoall’apertura della Conferenza sul futuro dell’Europa Vorrei dare il benvenuto a tutti voi al Parlamento europeo per la cerimonia di apertura della Conferenza sul futuro dell’Europa, che si tiene il giorno dell’Europa. Era importante iniziare questo grande esercizio democratico nell’emiciclo della Casa dei Cittadini Europei a Strasburgo, nella sede della nostra istituzione dalla quale la pandemia di Covid 19 ci ha purtroppo tenuti lontani per molti mesi, siamo fiduciosi che il Parlamento europeo potrà tornare molto presto a tenere le sue sessioni plenarie quando la situazione sanitaria lo permetterà. Vorrei ringraziare il presidente Macron per la sua presenza e il suo coinvolgimento in questo tema molto importante, così come la presidenza congiunta della Conferenza, la ...

