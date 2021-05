LIVE – Catania-Foggia 0-1 | Playoff Serie C 2020 2021 DIRETTA

(Di domenica 9 maggio 2021) Ladi, match valevole per il primo turno deidel girone C di. La stagione regolare è ormai alle spalle, ora è tempo di pensare agli spareggi promozione per assegnare l’ultimo slot rimanente per il prossimo torneo diB. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di domenica 9 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. IL TABELLONE REGOLAMENTOC TABELLONE SECONDO TURNO TUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE AGGIORNA LA0-1 (33? Balde) ...

Iniziano i play-off. La coda del campionato si prospetta emozionante e ricca di fascino. Dopo la prima gara di ieri sera (il Cesena ha eliminato il Mantova), oggi è il turno di tutte ...