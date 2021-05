Livatino: Bindi, 'sua beatificazione segno di speranza per chi crede in giustizia' (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "La beatificazione del giudice Rosario Livatino è un segno di speranza per tutti gli italiani che credono nella giustizia". Lo afferma l'ex parlamentare del Pd e presidente della commissione Antimafia, Rosy Bindi. "Tutto nell'esperienza umana del giovane Livatino -aggiunge- parla di un impegno coerente, infaticabile e rigoroso nel perseguimento della verità e della giustizia. Impegno sorretto dalla sua fede, limpida e profonda, testimoniata nella sua vocazione di magistrato incorruttibile e di esemplare servitore della Costituzione". "Livatino è stato un coraggioso giudice antimafia in anni in cui non esisteva una legislazione nè un sistema di contrasto efficaci, in una Sicilia in cui il potere mafioso si ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Ladel giudice Rosarioè undiper tutti gli italiani che credono nella". Lo afferma l'ex parlamentare del Pd e presidente della commissione Antimafia, Rosy. "Tutto nell'esperienza umana del giovane-aggiunge- parla di un impegno coerente, infaticabile e rigoroso nel perseguimento della verità e della. Impegno sorretto dalla sua fede, limpida e profonda, testimoniata nella sua vocazione di magistrato incorruttibile e di esemplare servitore della Costituzione". "è stato un coraggioso giudice antimafia in anni in cui non esisteva una legislazione nè un sistema di contrasto efficaci, in una Sicilia in cui il potere mafioso si ...

