Liga, Real Madrid-Siviglia 2-2: un autogol di Diego Carlos salva Zidane. La classifica (Di domenica 9 maggio 2021) Due a due, è questo il risultato finale del match valido per la trentacinquesima giornata di Liga.VIDEO Superlega, il comunicato di Juventus, Real Madrid e Barcellona: i social si scatenanoIl Real Madrid di Zinédine Zidane ed il Siviglia di Julen Lopetegui si sono divisi la posta in palio nella gara decisiva per l'assegnazione del prossimo titolo spagnolo. Il match è stato sbloccato dalla formazione ospite con Fernando Reges su assist di Ivan Rakitic. Nella seconda frazione di gioco è di Marco Asensio la rete che ristabilisce la parità allo Stadio Alfredo Di Stefano. Pochi minuti dopo è l'ex centrocampista del Barcellona, Rakitic, a riportare in vantaggio la franchigia di Lopetegui. Nei minuti di recupero il Real Madrid riagguanta un ...

