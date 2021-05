La direzione giusta: Maria primo arbitro in B (Di domenica 9 maggio 2021) Cosa dire di più a una donna che solo due anni fa aveva confessato al nostro quotidiano: "Siccome a me piace arbitrare anche e soprattutto gli uomini, ora voglio fare bene nella categoria dove sto ... Leggi su quotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Cosa dire di più a una donna che solo due anni fa aveva confessato al nostro quotidiano: "Siccome a me piace arbitrare anche e soprattutto gli uomini, ora voglio fare bene nella categoria dove sto ...

Still Life House: minimalismo e tradizione sulle spiagge di Vancouver Ma a lavori già iniziati tutto ha preso la giusta direzione. Mentre venivano mantenute le rigide linee pulite delle origini , la tavolozza dei materiali tradizionali diventava l'elemento chiave della ...

Tutti a casa entro mezzanotte Draghi: riaprire usando la testa Nella due giorni di Porto, Draghi parla essenzialmente di Europa. Ma alla fine del vertice Ue è costretto dai giornalisti a tornare in Italia. Cioè al dibattito infinito sulle riaperture. A prima vist ...

