Juve, Paratici: 'Il mio contratto non è un problema' (Di domenica 9 maggio 2021) TORINO - " Ci sono altre tre partite dopo quella col Milan, non si decide ancora nulla. Fa sempre piacere avere con coi John Elkann, ha un peso importante per la Juventus e per l'Italia. Siamo felici ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 9 maggio 2021) TORINO - " Ci sono altre tre partite dopo quella col Milan, non si decide ancora nulla. Fa sempre piacere avere con coi John Elkann, ha un peso importante per lantus e per l'Italia. Siamo felici ...

Advertising

ZZiliani : La Serie A col verme è quel campionato in cui un arbitro minacciato da #Paratici regala una punizione, la Juve vinc… - ZZiliani : #Paratici che ha detto (anzi, scritto in Whatsapp) “Siamo la #Juventus e la Prefettura non ci riceve nemmeno” è lo… - ZZiliani : #Marotta che dice: “Alla #Juve sono rimasto in buoni rapoorti con tutti tranne che con #Paratici”. Nel luglio 2019… - napolista : Il capo dell’area sportiva della Juve a Sky Sport: “Quando sarà il momento ne discuteremo. Ora siamo tutti concentr… - juve_magazine : JUVENTUS - Paratici: 'Donnarumma? Le voci esistono, il mercato dura un anno' -