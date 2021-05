Interviste Gp Spagna | le parole di Leclerc e Sainz

(Di domenica 9 maggio 2021) Il Gran premio diha visto Charlesottenere il quarto posto. Un ottimo risultato quello del monegasco che permette alla scuderia italiana di ottenere punti importanti. Settimo posto per, più in difficoltà del compagno di scuderia. Di seguito, lepost Gp dirilasciate dai due piloti Ferrari.Top 3 Gp: ledi Hamilton, Verstappen e Bottaspost Gpcredeva nel podio? Sembrava poter conquistare il primo podio stagionale per la Ferrari. Tuttavia, la gara diè stata impeccabile. Il monegasco ha conquistato punti importanti per la classifica costruttori a discapito della McLaren. Queste ...

Advertising

periodicodaily : Interviste Top 3 Gp Spagna: le parole di Hamilton, Verstappen e Bottas #GPSpagna #F1 #Hamilton #Verstappen #Bottas - FormulaPassion : #F1: le parole di #Hamilton, #Verstappen e #Bottas al termine del #SpanishGP - pciccarone : F.1 GP SPAGNA Niente interviste ma se magna...e quell'Hamilton indagatore - marco_maffeis : In #Italia un leader politico di #sinistra dopo un fallimento elettorale rilascia interviste per spiegare gli error… - FormulaPassion : #MotoGP | Le parole dei primi tre arrivati a #JerezGP -

Ultime Notizie dalla rete : Interviste Spagna

Periodico Daily - Notizie

Non è abitudine di chi scrive fare una premessa alle, ma in questo caso il lettore dovrà ... Università Politecnica di Valencia,'. L'autore di queste righe ha coinvolto anche l'...Chi, invece, insta ancora giocando è Berrettini, arrivato in semifinale con Ruud. Tornare ... Speciali, approfondimenti,, per non perdere nulla. Aggiornamenti in tempo reale anche su ...Hamilton conquista la 98esima vittoria della sua carriera al GP di Spagna, dopo una gara tiratissima caratterizzata dalla lotta con Verstappen ...Binotto è abbastanza soddisfatto del risultato raggiunto nel GP di Spagna e critica chi non elogia tutta la squadra ma solamente i piloti.