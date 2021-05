Influencer preoccupata per l’eccessivo dimagrimento di Awed: “Sbagliato ridurre persone così pelle e ossa” (Di lunedì 10 maggio 2021) Awed a L’Isola dei Famosi ha perso molti kg e per scongiurare un eccessivo dimagrimento – che gli impedirebbe di continuare il gioco in salute – gli autori hanno deciso di raddoppiargli le razioni di riso. Ad intervenire sulla questione è stata anche l’Influencer e fitmodel RoberryC che proprio grazie al suo fisico ha conquistato circa 2 milioni di follower su Instagram. La ragazza ha prima lanciato una provocazione: “Nulla contro il programma, però in una Italia così moralista per tutto, finta politicamente corretta all’improvviso, dove bisogna avere paura di dire un qualsiasi pensiero differente dal gregge, è normale far patire la fame in questa maniera a degli essere umani?”. Awed, troppo dimagrito a L’Isola dei Famosi? E successivamente ha parlato de L’Isola dei Famosi e delle problematiche – ... Leggi su biccy (Di lunedì 10 maggio 2021)a L’Isola dei Famosi ha perso molti kg e per scongiurare un eccessivo– che gli impedirebbe di continuare il gioco in salute – gli autori hanno deciso di raddoppiargli le razioni di riso. Ad intervenire sulla questione è stata anche l’e fitmodel RoberryC che proprio grazie al suo fisico ha conquistato circa 2 milioni di follower su Instagram. La ragazza ha prima lanciato una provocazione: “Nulla contro il programma, però in una Italiamoralista per tutto, finta politicamente corretta all’improvviso, dove bisogna avere paura di dire un qualsiasi pensiero differente dal gregge, è normale far patire la fame in questa maniera a degli essere umani?”., troppo dimagrito a L’Isola dei Famosi? E successivamente ha parlato de L’Isola dei Famosi e delle problematiche – ...

