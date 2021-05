Highlights e gol Roma-Crotone 5-0 | Serie A 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 9 maggio 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di. Allo stadio Olimpico primo tempo difficile per i giallorossi che non riescono a sbloccare il risultato e anzi soffrono anche in qualche occasione, poi nella ripresa è tutto facile: arrivano la doppietta di Borja Mayoral, la doppietta di Pellegrini e il gol di Mkhitaryan. Con questo successo Dzeko e compagni risalgono nuovamente al settimo posto, scavalcando il Sassuolo, nella lotta per un posto nella prossima Conference League. Ilinvece rimane sempre più ultimo. LE PAGELLE E I VOTI 1-0 BORJA MAYORAL 2-0 PELLEGRINI 3-0 PELLEGRINI 4-0 MKHITARYAN SportFace.