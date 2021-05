Hertha Berlin-Arminia Bielefeld | probabili formazioni

(Di domenica 9 maggio 2021) Matteo Guendouzi è squalificato per la cruciale partitadi fine stagione. Il calcio d’inizio è previsto alle 18:00 di oggi, domenica 9 maggio 2021.: a che punto sono le due squadre? Cunha ha segnato sette gol in 24 presenze in Bundesliga finora. Il Cordoba ha ottenuto lo stesso numero in sei partite in meno. L’non ha vinto finora in tre partite contro squadre neopromosse in questa stagione (1 pareggio, 2 sconfitte), ma è imbattuto nelle ultime 12 partite con l’in casa, di cui otto in Bundesliga. La Vecchia Signora ha totalizzato 0,90 punti a partita in 10 partite da quando Dardai è tornato come allenatore, rispetto agli 0,89 delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Hertha Berlin

Periodico Daily - Notizie

... 14:30 Wolfsburg vs Union, 17:30 Bayern Monaco vs Borussia M. Gladbach. Domenica 9 maggio 2021 alle 12:30 FC Koln vs Friburgo, 14:30 Eintracht Francoforte vs Magonza 05, 17:00Berlino ......- FSV 63 Luckenwalde non disputa TeBe- FC Carl Zeiss Jena non disputa SV Lichtenberg 47 - Berliner AK 07 non disputa ZFC Meuselwitz -BSC II non disputa FC Viktoria 1889- BFC ...Bundesliga, Colonia-Friburgo e Hertha Berlino-Arminia Bielefeld sono due partite che si giocano domenica: pronostici.Il portiere tedesco ha etichetto come "nero per rispettare le quote" l'ingaggio televisivo dell'ex difensore Aogo ...