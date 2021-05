Formazioni ufficiali Roma Crotone | le scelte degli allenatori

Leggi su calcionews24

Formazioni Roma Crotone, match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/2021.

Roma (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Ibañez, Kumbulla, Reynolds; Cristante, Darboe; Pellegrini, Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Ounas, Simy. All. Cosmi