F1 | Spagna | a Barcellona prova di forza di Hamilton

(Di domenica 9 maggio 2021) Quarto appuntamento del Mondiale di F1. Nello storico circuito ditrionfa ancora Lewis. Bene Leclerc, 4° La F1 fa tappa aper il quarto appuntamento stagionale. La vittoria va ancora a Lewis, sempre più in testa al Mondiale, mentre il podio viene completato da Verstappen e Bottas. Buono il passo delle Ferrari che piazzano un convincente Leclerc in quarta posizione e Sainz, più altalenante, in settima. La Gara Ottima partenza di Verstappen e Leclerc che approfittano di un approccio troppo morbido delle Mercedes per sorpassarle e portarsi rispettivamente in prima e terza posizione. Male Sainz che perde ben 3 posizioni rispetto alla partenza in griglia. Dopo pochi giri Tsunoda accusa problemi alla monoposto che lo portano al ritiro con annessa Safety Car: nella nuova ...

Advertising

SkySportF1 : ?? #LH44 FIRMA LA POLE N° 100 ?? Super Leclerc, bene Ocon e Sainz IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN ANCORA DI FORZA (giro 2/52) ?? Super sorpasso di Leclerc, Sainz indietro Il LIVE ?… - SkySportF1 : F1 Spagna, per Verstappen 100° Gp su Red Bull: qui vinse anche la sua prima gara. FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1… - FormulaPassion : #F1: l'ordine d'arrivo del #SpanishGP - MarcoQuattrina : RT @vincenzodesa: @Skysurfer72 Ma adesso, a parte sto ritardato coniglio imbecille, questa è la dimostrazione del perché in Spagna, i media… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna Barcellona

Molto, sul circuito di Montmelò, 30 km a nord di, si deciderà alla prima curva dopo il via. Il tracciato catalano infatti, non offre molti punti per il sorpasso. Verstappen, che parte al ...IL GP DI2021 IN BREVE Gli orari tv del weekend diRisultati GP2021 Cronaca live: PL1 - PL2 - PL3 - QUALIFICHE - GARA Il riassunto della Gara I dati tecnici della pista Albo ...F1, Gran Premio di Spagna: La classifica mondiale F1 2021, sia piloti che costruttori, dopo la gara a Barcellona in Spagna.Le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo il quarto Gran Premio della stagione 2021 di Formula 1, la gara che è andata in scena in Spagna a Barcellona. Verstappen alla partenza brucia Hamilt ...