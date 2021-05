DIRETTA F1, GP Spagna LIVE: orario e programma TV8. Leclerc e la Ferrari sognano il podio (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE F1 SU TV8: COME VEDERE IN CHIARO LA GARA DEL GP DI Spagna LA PRESENTAZIONE DELLA GARA DI FRANCESCO PAONE orario GP Spagna F1: programma E GUIDA TV LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI Spagna LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DEL GP DI Spagna LA Ferrari SI RIALZA: DOVE POSSONO ARRIVARE Leclerc E SAINZ IN GARA? QUALI SONO LE NOVITA’ PORTATE DALLA Ferrari? MAX VERSTAPPEN BUTTA LA POLE POSITION? CHARLES Leclerc: “SENTO BENE LA MACCHINA, STIAMO OTTIMIZZANDO IL PACCHETTO” CARLOS SAINZ: “FONDAMENTALE LA PARTENZA” LEWIS HAMILTON: “SONO IN ESTASI” MAX VERSTAPPEN: “BEL PASSO PER LA GARA” VALTTERI BOTTAS: “SIAMO TUTTI VICINI” CLASSIFICA PILOTI CON PIU’ POLE ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 SU TV8: COME VEDERE IN CHIARO LA GARA DEL GP DILA PRESENTAZIONE DELLA GARA DI FRANCESCO PAONEGPF1:E GUIDA TV LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DILA CRONACA DELLE QUALIFICHE DEL GP DILASI RIALZA: DOVE POSSONO ARRIVAREE SAINZ IN GARA? QUALI SONO LE NOVITA’ PORTATE DALLA? MAX VERSTAPPEN BUTTA LA POLE POSITION? CHARLES: “SENTO BENE LA MACCHINA, STIAMO OTTIMIZZANDO IL PACCHETTO” CARLOS SAINZ: “FONDAMENTALE LA PARTENZA” LEWIS HAMILTON: “SONO IN ESTASI” MAX VERSTAPPEN: “BEL PASSO PER LA GARA” VALTTERI BOTTAS: “SIAMO TUTTI VICINI” CLASSIFICA PILOTI CON PIU’ POLE ...

Advertising

SkySportF1 : ?? #LH44 FIRMA LA POLE N° 100 ?? Super Leclerc, bene Ocon e Sainz IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? MAX VERSTAPPEN VOLA (#FP3 ??) ?? Ferrari in top5, bene le Alfa Romeo I risultati ? - SkySportMotoGP : ???? DUCATI VINCE A JEREZ DOPO 15 ANNI (?? #MotoGP) ???? Doppietta Rossa, crollo verticale per il Diablo Il resoconto ?… - rtl1025 : ????? In #nonstopnews parliamo di #sport. Il #tennis: gli @InteBNLdItalia che sono iniziati ieri a Roma al Foro Itali… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: F1, oggi il Gran premio di Spagna: gli orari e la diretta tv (Sky e TV8) -