Cristina Chiabotto è diventata mamma: è nata Luce (Di domenica 9 maggio 2021) La piccola è nata due giorni fa, ma Cristina Chiabotto ha aspettato oggi, giorno della festa della mamma, per dare la bella notizia ai suoi fan Cristina Chiabotto mamma: è nata due giorni fa Luce, ma la ex Miss Italia ha aspettato il giorno della festa della mamma. La figlia di Cristina Chiabotto e Marco Roscio è nata quindi il 7 maggio: "7-5-2021. Benvenuta amore. Sei la nostra Luce. Io e papà ti amiamo già tantissimo. Sei il regalo più bello della mia vita e non potevi che arrivare per la mia prima festa della mamma", ha scritto Cristina in un post, pubblicando la foto della manina della piccola.

