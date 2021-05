Crespelle cremose zucchine e salmone | una vera delizia!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 9 maggio 2021) Lesono un piatto tipicamente anni ottanta, come molti gusti di tendenza, passato il periodo vengono messi nel dimenticatoio. Farli rivivere ogni tanto, però, è sempre una buona idea, anche perché risulteranno completamente nuovi per i più giovani. La versione che andremo a fare oggi è molto ricca e la sua preparazione originale richiederebbe molto tempo ma, proprio perché non siamo più negli anni ottanta, acquistando pronti, la maggior parte degli ingredienti, avremo lo stesso gusto con molto meno lavoro. Ingredienti 400 ml di acqua, 120 grammi di farina, 2 uova, 1 cucchiaio di formaggio grattugiato, 1 cucchiaino di sale, un ciuffetto di prezzemolo tritato,. Ingredienti per il ripieno 300 grammi diaffumicato in scatola, 125 grammi di panna al, 125 grammi di besciamella già pronta, 1 scamorza ...