Berrettini poliglotta e... one man show! Il discorso è da ridere (Di lunedì 10 maggio 2021) Nella finale del torneo di tennis Atp Masters 1000 di Madrid, Matteo Berrettini perde contro Alexander Zverev: il discorso post match Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 10 maggio 2021) Nella finale del torneo di tennis Atp Masters 1000 di Madrid, Matteoperde contro Alexander Zverev: ilpost match

Advertising

eleoni : Applausi a Berrettini, non solo per la finale, ma soprattutto per le lingue che conosce!! Finalmente un italiano ch… - dafiumicino : Berrettini è forte, bravo, intelligente, gentile, bello e poliglotta.....mortacci sua che culo ce l’ha tutte!! @MattBerrettini #Berrettini -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini poliglotta Berrettini poliglotta e... one man show! Il discorso è da ridere Nella finale del torneo di tennis Atp Masters 1000 di Madrid, Matteo Berrettini perde contro Alexander Zverev: il discorso post match

Corriere, è morto Luciano Micconi: addio allo storico segretario di redazione Corriere della Sera Berrettini poliglotta e... one man show! Il discorso è da ridere Nella finale del torneo di tennis Atp Masters 1000 di Madrid, Matteo Berrettini perde contro Alexander Zverev: il discorso post match ...

Nella finale del torneo di tennis Atp Masters 1000 di Madrid, Matteoperde contro Alexander Zverev: il discorso post matchNella finale del torneo di tennis Atp Masters 1000 di Madrid, Matteo Berrettini perde contro Alexander Zverev: il discorso post match ...