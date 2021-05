Benevento-Cagliari, il gol di Pavoletti: Glik se lo perde, colpo di testa del 2-1 (VIDEO) (Di domenica 9 maggio 2021) Leonardo Pavoletti segna l’1-2 del Cagliari contro il Benevento allo stadio Vigorito nel match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2020/2021. Errore in marcatura di Glik, perfetto il colpo di testa del centravanti che sigla il quarto gol stagionale col suo marchio di fabbrica: gol che ha un peso specifico clamoroso in ottica salvezza per i sardi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) Leonardosegna l’1-2 delcontro ilallo stadio Vigorito nel match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2020/2021. Errore in marcatura di, perfetto ildidel centravanti che sigla il quarto gol stagionale col suo marchio di fabbrica: gol che ha un peso specifico clamoroso in ottica salvezza per i sardi. SportFace.

