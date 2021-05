Basket A2 2020 2021 | Verona passa a Ferrara | Orzinuovi travolge Rieti

Leggi su sportface

(Di domenica 9 maggio 2021) Il resoconto della quarta giornata di postseason della Serie A2di. Nel Girone azzurro Trapani vince per 76-69 sul campo di Cento, mentre Pistoia e Ravenna conquistano due vittorie casalinghe rispettivamente contro Piacenza (90-83) e Mantova (70-62). Nel girone Bianco Torino apre le danze vincendo a casa di Napoli (67-73), mentre Scafati supera Tortona 89-69. Ampio successo in trasferta per, che aper 77-54 nel match del Girone Blu. La Tezenisla spunta poi super 81-85 nella sfida del Girone Giallo, mentre nel Girone nero Biella sconfigge senza troppi problemi Bergamo (82-66). SportFace.