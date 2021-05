Arrestato 32enne per spaccio all’interno del Parco dell’Arrivore

Advertising

Gazzetta del Sud - Edizione Messina

Nella serata di ieri, a Nizza di Sicilia, i Carabinieri della Stazione di Roccalumera hanno, in flagranza di reato, ilF. A. G. ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati ad ...... hannoil 47enne V. M., già noto alle forze dell'ordine ed in atto sottoposto agli ... in stato di libertà, per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, un...Roma, ennesima settimana volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte degli uomini della Polizia di Stato che ha coinvolto Distretti, comm ...Tre arresti, una denuncia e quattro persone segnalate quali assuntori di sostanze stupefacenti. Sono i numeri di un’operazione di controllo del territorio effettuata dai carabinieri della compagnia Me ...