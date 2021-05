Andreotti e l’intelligence. Tutto quello che non ti aspetti (in un libro) (Di domenica 9 maggio 2021) “Giulio Andreotti e l’intelligence. La guerra fredda in Italia e nel mondo” è il titolo del testo curato da Mario Caligiuri appena dato alle stampe da Rubbettino. Il volume si inserisce nell’ambito degli approfondimenti storici e scientifici che l’Università della Calabria sta promuovendo per fare diventare l’intelligence materia di studio nelle università del nostro Paese. Dopo “Cossiga e l’intelligence” del 2011 e “Aldo Moro e l’intelligence. Il senso dello Stato e le responsabilità del potere” del 2018, adesso viene approfondita la figura di Giulio Andreotti. È in preparazione un ulteriore studio su “Enrico Mattei e l’intelligence”. Il saggio su Andreotti contiene contributi di Vera Capperucci della Luiss “Guido Carli” di Roma, Tito Forcellese ... Leggi su formiche (Di domenica 9 maggio 2021) “Giulio. La guerra fredda in Italia e nel mondo” è il titolo del testo curato da Mario Caligiuri appena dato alle stampe da Rubbettino. Il volume si inserisce nell’ambito degli approfondimenti storici e scientifici che l’Università della Calabria sta promuovendo per fare diventaremateria di studio nelle università del nostro Paese. Dopo “Cossiga e” del 2011 e “Aldo Moro e. Il senso dello Stato e le responsabilità del potere” del 2018, adesso viene approfondita la figura di Giulio. È in preparazione un ulteriore studio su “Enrico Mattei e”. Il saggio sucontiene contributi di Vera Capperucci della Luiss “Guido Carli” di Roma, Tito Forcellese ...

