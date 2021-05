Amici 20, boom di ascolti per la semifinale! (Di domenica 9 maggio 2021) Ieri sera è andata in onda l’ottava puntata della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, programma che, come ogni anno, vede cantanti e ballerini sfidarsi tra di loro per aggiudicarsi la vittoria finale. E non si trattava di una puntata qualsiasi, bensì della semifinale che ha decretato i nomi degli allievi che sabato prossimo si contenderanno la vittoria e di quelli definitivamente fuori dalla gara. Ma come sarà andata in termini di ascolti questa ottava puntata? La semifinale di Amici 20 ha tenuto incollati allo schermo ben 5.675.000 spettatori con uno share pari al 28,7%. Un risultato davvero importante per la trasmissione, il più alto finora registrato dal serale. A stravincere la sfida dell’auditel ieri sera è stato quindi Canale 5 che ha più che doppiato la fiction di Raiuno L’oro di Scampia, fermatasi a 2.457.000 con ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 9 maggio 2021) Ieri sera è andata in onda l’ottava puntata della ventesima edizione didi Maria De Filippi, programma che, come ogni anno, vede cantanti e ballerini sfidarsi tra di loro per aggiudicarsi la vittoria finale. E non si trattava di una puntata qualsiasi, bensì della semifinale che ha decretato i nomi degli allievi che sabato prossimo si contenderanno la vittoria e di quelli definitivamente fuori dalla gara. Ma come sarà andata in termini diquesta ottava puntata? La semifinale di20 ha tenuto incollati allo schermo ben 5.675.000 spettatori con uno share pari al 28,7%. Un risultato davvero importante per la trasmissione, il più alto finora registrato dal serale. A stravincere la sfida dell’auditel ieri sera è stato quindi Canale 5 che ha più che doppiato la fiction di Raiuno L’oro di Scampia, fermatasi a 2.457.000 con ...

Advertising

momofdery : Il post della finale di Deddy sulla pagina di Amici che il boom di like.?? #amici20 - infoitcultura : Ascolti TV sabato 8 maggio 2021, boom per Amici con l'eliminazione di 2 allievi - infoitcultura : Amici 20, boom di ascolti per la semifinale! | Isa e Chia - infoitcultura : Ascolti tv ieri 8 maggio, boom Amici Serale: semifinale più vista di sempre - nicolasavoia : Che boom di #ASCOLTITV per la semifinale di #Amici20 5.675.000 (28,68%) É da Amici 7 che non si vedeva un risultato… -