Virginia Raggi, "altro schiaffo ai romani". Giunta stravolta, lo "scippo" M5s: l'ultimo pesantissimo addio

Un imbarazzante, ineguagliabile record per Virginia Raggi. La sindaca di Roma continua a perdere pezzi, a pochi mesi dalle elezioni che la vedranno ricandidata nonostante il poco entusiasmo dei vertici del Movimento 5 Stelle nazionale. Daniele Frongia, ex vicesindaco e attuale assessore allo Sport (carica pesantissima nella Capitale) se ne va al Ministro per le Politiche giovanili, entrando nello staff della grillina Fabiana Dadone. Una "promozione" nazionale che nonostante l'addio sbandierato come consensuale complica sicuramente il lavoro della Raggi, costretta all'ennesimo "rimpastino". In realtà, numeri alla mano, questa Giunta pentastellata ha in comune con la prima del 2016 soltanto un nome: con l'addio di Frongia, ed escludendo ovviamente la sindaca, l'unica ...

