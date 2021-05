Ultime Notizie Serie A: il comunicato Juve sulla Superlega, le parole dei tecnici (Di domenica 9 maggio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 23.40 – Commisso felice a metà – Il presidente della Fiorentina ha festeggiato il successo dei viola sulla Lazio, ma si è detto deluso dall’andamento della stagione. Lo sfogo Ore 23.10 – La Lazio si allontana dalla Champions? – Simone Inzaghi, allenatore biancoceleste, ha parlato dopo la sconfitta subita in casa della Fiorentina. Le sue dichiarazioni Ore 20.35 – Conte esalta la sua Inter – Sontuosa prestazione offerta dalla squadra nerazzurra contro la Sampdoria. I complimenti del tecnico Ore 19.50 – Sampdoria, le parole di Ranieri – L’allenatore blucerchiato ha tirato le somme della stagione, nonostante il pesante 5-1 incassato contro l’Inter. Le dichiarazioni Ore ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 maggio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 23.40 – Commisso felice a metà – Il presidente della Fiorentina ha festeggiato il successo dei violaLazio, ma si è detto deluso dall’andamento della stagione. Lo sfogo Ore 23.10 – La Lazio si allontana dalla Champions? – Simone Inzaghi, allenatore biancoceleste, ha parlato dopo la sconfitta subita in casa della Fiorentina. Le sue dichiarazioni Ore 20.35 – Conte esalta la sua Inter – Sontuosa prestazione offerta dalla squadra nerazzurra contro la Sampdoria. I complimenti del tecnico Ore 19.50 – Sampdoria, ledi Ranieri – L’allenatore blucerchiato ha tirato le somme della stagione, nonostante il pesante 5-1 incassato contro l’Inter. Le dichiarazioni Ore ...

