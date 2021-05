Ue, in discussione ipotesi di 'annacquare' vini Docg. Saccardi: 'Non minare la naturalità' (Di sabato 8 maggio 2021) "Leggo che a Bruxelles c'è chi sta pensando di mettere acqua nel vino per abbassarne la gradazione alcolica. E, cosa ancor più sorprendente, si vorrebbe consentire tale pratica anche per le ... Leggi su gonews (Di sabato 8 maggio 2021) "Leggo che a Bruxelles c'è chi sta pensando di mettere acqua nel vino per abbassarne la gradazione alcolica. E, cosa ancor più sorprendente, si vorrebbe consentire tale pratica anche per le ...

Advertising

Agricolae1 : #Ue, @regionetoscana : in discussione ipotesi di ‘annacquare’ #vini Docg, #Saccardi @StefiSaccardi : “Non minare la… - toscananotizie : #agroalimentare Ue, in discussione ipotesi di ‘annacquare’ vini Docg, @StefiSaccardi : “Non minare la naturalità”… - Milo_Meelow : @andpagl @SimoneAlliva Con me sti Toni non funzionano. E me so pure rotto er cazzo de ste continue messe in discuss… - capitanhyppo : RT @radiopopmilano: 'L’ipotesi che vinca una destra guidata da Salvini e Meloni è probabile e il recovery plan verrebbe messo in discussion… - radiopopmilano : 'L’ipotesi che vinca una destra guidata da Salvini e Meloni è probabile e il recovery plan verrebbe messo in discus… -