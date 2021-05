**Ue: Draghi, ‘decisioni su Sure e bilancio in Consiglio a giugno’** (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – La dichiarazione di Porto sulle politiche sociali “deve essere accompagnata da politiche di contorno parte delle quali sono state messe in atto nella pandemia, parte delle quali sono politiche fiscali e di bilancio. Io, ma anche altri, abbiamo fatto riferimento sia al programma Sure, che è un inizio di sussidio alla disoccupazione a livello europeo e un piccolo passo verso la creazione di un mercato comune di lavoro. Ma anche la necessità che certe politiche espansive di bilancio non vengano ritirate troppo presto finché’ la ripresa non sarà consolidata”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, in conferenza stampa a Palacio de Cristal a Porto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – La dichiarazione di Porto sulle politiche sociali “deve essere accompagnata da politiche di contorno parte delle quali sono state messe in atto nella pandemia, parte delle quali sono politiche fiscali e di. Io, ma anche altri, abbiamo fatto riferimento sia al programma, che è un inizio di sussidio alla disoccupazione a livello europeo e un piccolo passo verso la creazione di un mercato comune di lavoro. Ma anche la necessità che certe politiche espansive dinon vengano ritirate troppo presto finché’ la ripresa non sarà consolidata”. Lo ha detto il premier Mario, in conferenza stampa a Palacio de Cristal a Porto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

