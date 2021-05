Ue: Draghi, ‘accordo libero scambio con India non è mossa anti-Cina’ (Di sabato 8 maggio 2021) Porto, 8 mag. (Adnkronos) (dall’inviata Ileana Sciarra) – “Le dichiarazioni di Modi sono state molto attente, ha detto che delle relazioni di pace ai confini con la Cina e con gli altri Paesi sono essenziali per l’India. Quindi l’apertura che l’India ha fatto su questo accordo di libero scambio è importantissima, ma non credo che sia interpretabile come una mossa anti-cinese. C’è stata inoltre grande solidarietà nei confronti dell’India, l’atmosfera era molto solidale”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, in conferenza stampa a Palacio de Cristal a Porto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 8 maggio 2021) Porto, 8 mag. (Adnkronos) (dall’inviata Ileana Sciarra) – “Le dichiarazioni di Modi sono state molto attente, ha detto che delle relazioni di pace ai confini con la Cina e con gli altri Paesi sono essenziali per l’. Quindi l’apertura che l’ha fatto su questo accordo diè importssima, ma non credo che sia interpretabile come una-cinese. C’è stata inoltre grande solidarietà nei confronti dell’, l’atmosfera era molto solidale”. Lo ha detto il premier Mario, in conferenza stampa a Palacio de Cristal a Porto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Ue: Draghi, 'accordo libero scambio con India non è mossa anti-Cina'... - MariaConchitaC3 : RT @giospaggio: @EnricoLetta Diciamo che speriamo tanto in Draghi perchè sperare in voi si è dimostrato inutile. Vedo tanti twitt del PD ch… - QPeriscopica : RT @AndreaRoventini: Sono d'accordo con il Presidente del Consiglio Draghi che appoggia la proposta Biden di sospendere i brevetti sui vac… - MichesVioleta : @rosadineve Condivido pienamente. Sono i migliori politici in circolazione . Se si mettessero d'accordo, con l'ap… - loriana34406751 : La posizione di #Draghi @Palazzo_Chigi per me è inconcepibile. Spero ci ripensi,d'altra parte,anche @EmmanuelMacron… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi ‘accordo Michel: «Dispiaciuto per l’incidente di Ankara, mi toglie il sonno» Il Sole 24 ORE