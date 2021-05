Tra Salvini e Meloni ora è gelo: “Non si parlano più”. Ecco i motivi dello scontro (Di sabato 8 maggio 2021) Ormai è gelo tra Salvini e Meloni. Secondo quanto riporta Ugo Magri in un retroscena pubblicato su La Stampa, i rapporti tra i leader dei due principali partiti di centrodestra sarebbero sempre più tesi: “Quando una coppia comunica a messaggini, vuol dire che sta scoppiando. Meloni e Salvini ormai non si parlano più di persona, tantomeno per telefono: colloquiano a mezzo stampa oppure, come ieri mattina, via Whatsapp”. L’ultima diatriba sarebbe nata sul tema delle candidature alle prossime elezioni amministrative. Salvini sospetta infatti che dietro al siluramento di Guido Bertolaso per Roma e Gabriele Albertini per Milano ci sia la mano di Fratelli d’Italia. Una ricostruzione smentita seccamente da Giorgia Meloni, che ha fatto capire al leader del ... Leggi su tpi (Di sabato 8 maggio 2021) Ormai ètra. Secondo quanto riporta Ugo Magri in un retroscena pubblicato su La Stampa, i rapporti tra i leader dei due principali partiti di centrodestra sarebbero sempre più tesi: “Quando una coppia comunica a messaggini, vuol dire che sta scoppiando.ormai non sipiù di persona, tantomeno per telefono: colloquiano a mezzo stampa oppure, come ieri mattina, via Whatsapp”. L’ultima diatriba sarebbe nata sul tema delle candidature alle prossime elezioni amministrative.sospetta infatti che dietro al siluramento di Guido Bertolaso per Roma e Gabriele Albertini per Milano ci sia la mano di Fratelli d’Italia. Una ricostruzione smentita seccamente da Giorgia, che ha fatto capire al leader del ...

