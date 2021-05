Torta rustica turca | il piatto che ti conquisterà

(Di sabato 8 maggio 2021) La cucina internazionale, ormai è entrata di diritto nelle nostre tavole, alcune volte in punta di piedi, altre in modo più prepotente. Prendere spunto da essa è davvero interessante, variare qualche piccolo ingrediente o rendere più personali queste ricette è davvero stimolante. Un esempio è la ricetta che segue, la versione originale in Turchia viene usata per la prima colazione. Io l’ho alleggerita e realizzata per un pranzo leggero e gustoso! Ingredienti 2 patate, 4 porri piccoli, 4 uova, 1 cucchiaio di farina integrale, 50 ml di olio di semi, 100 grammi di formaggio primo sale o feta, 1 pizzico di prezzemolo, sale, pepe e qb. Preparazione Sbucciamo e tagliamo a cubetti piuttosto piccoli le patate. Tritiamo finemente i porri. Versiamo entrambe le verdure su una padella e insaporiamo con sale pepe. Aggiungiamo un filo d’olio e mettiamo a cuocere a fuoco lento con il coperchio, ...

