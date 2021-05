Taekwondo | Preolimpico Sofia 2021 | Paulina Armeria e Maristella Smiraglia si fermano ai quarti di finale

(Di sabato 8 maggio 2021) Il “Day 2” deldi, in corso di svolgimento a, non riserva le stesse emozioni del primo giorno ai colori italiani.infatti hanno dovuto alzare bandiera bianca aididei rispettivi tornei abbandonando così le residue chance di qualificazioni ai Giochi di Tokyo 2020. Andiamo a vedere come sono andate le cose.(-57 kg) Dopo aver superato brillantemente (12-7) agli ottavi dila cipriota Despina Pilavaki, l’italomessicana sbatte contro lo scoglio rappresentato dalla fortissima polacca Patrycja Adamkiewicz, testa di serie n°3 del torneo, che si è imposta neicon lo ...

Advertising

OA_Sport : Altre due azzurre oggi cercheranno di emulare quanto fatto ieri da Simone Alessio - infoitsport : Taekwondo, Simone Alessio all'ultimo respiro! Si salva a 2 secondi dalla fine ed è in semifinale nel Preolimpico di… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Azzurri del taekwondo al preolimpico di Sofia - - ItaliaNotizie24 : Azzurri del taekwondo al preolimpico di Sofia - zazoomblog : Azzurri del taekwondo al preolimpico di Sofia - #Azzurri #taekwondo #preolimpico #Sofia -

Ultime Notizie dalla rete : Taekwondo Preolimpico

OA Sport

Uno straordinario Simone Alessio brilla neldi Sofia e stacca il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021 nella categoria - 80 kg. ...e porta a due il numero degli atleti italiani nel...Vecchi (nella categoria - 57 kg), Smiraglia (+67 kg) e Simone Alessio ( - 80 kg), il primo a scendere nel quadrato di gara, si giocano la chance di conquistare il pass per i Giochi di Tokyo2020. mc/...Il "Day 2" dell'Italia al Preolimpico di Sofia di taekwondo inizia come meglio non si poteva. Paulina Armeria infatti, superando 12-7 la cipriota Despina Pilavaki, si è conquistata l'accesso ai quarti ...Dopo la prima giornata di ieri, che per i colori italiani è stata molto positiva, visto il pass per Tokyo ottenuto da Simone Alessio nei -80 kg, sui tatami del Grand Hotel Millennium di Sofia si torna ...