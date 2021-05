Spezia | Ricci ammonito e diffidato | salta la Sampdoria

(Di sabato 8 maggio 2021) Matteoè statocontro il Napoli. Erae salterà la partita contro laPessime notizie per loin vista del match di mercoledì sera contro la. Il tecnico Vincenzo Italiano non potrà fare affidamento su Matteo. Il centrocampista eraed è statonel corso del primo tempo della sfida con il Napoli. Un’assenza pesante in chiave salvezza per i liguri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

zazoomblog : Spezia Ricci: “Napoli squadrone ma noi sappiamo come fermare le big” - #Spezia #Ricci: #“Napoli #squadrone - FcInterNewsit : Spezia, Ricci ricorda lo stop imposto all'Inter: 'In casa abbiamo dimostrato di poter fermare le grandi' - gilnar76 : Spezia, Ricci: “Il #Napoli è ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - InterMagazine2 : SPEZIA - Ricci: 'Ci crediamo, abbiamo fermato Milan e Inter, servono punti, il Napoli è forte' - Salvato95551627 : RT @MondoNapoli: Spezia-Napoli, Ricci a Sky: 'Abbiamo già fermato Inter e Milan, vogliamo fare risultato' - -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Ricci

- NAPOLI 0 - 3 LIVE 15' Zielinski, 23' e 44' Osimhen(4 - 3 - 3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez,, Maggiore; Verde, Agudelo, Gyasi. All. Italiano NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, ...Leggiamo le formazioni ufficiali:Napoli comincia!(4 - 3 - 3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez,, Maggiore; Verde, Agudelo, Gyasi. All. Italiano. NAPOLI (4 -...Voti e tabellino del primo tempo del match Spezia-Napoli, anticipo del 'Picco' valido per la 35° giornata del campionato di Serie A ...Segui con noi la diretta testuale di Spezia-Napoli, partita valida per la 35^ giornata di Serie A allo Stadio Alberto Picco. Dopo il check del Var, tutto regolare e gol confermato! 3-0 per il Napoli!!