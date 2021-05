(Di sabato 8 maggio 2021) Cosa sapere su , un dramma ha sconvolto la sua vita. (screenshot video)Nato a Londra da una famiglia ebraica dirusse,sbarca in Italia nel 1963 e debutta con gliCarson Combo. La band diventa poi Thee accompagna Rita Pavone nel suo spettacolo ispirato allo sceneggiato televisivo su Gian Burrasca. Grandissimo ilottenuto dal gruppo in quegli anni nel nostro Paese. Leggi anche –> Maurizio Vandelli 29 settembre, chi è: “Ero stanco della musica” The, insieme all’Equipe 84 e a I Camaleonti, sono infatti la principale band del beat. Tra i tanti successi, c’è un brano che ha fatto la storia della musica italiana, ovvero Ma che colpa abbiamo noi.Nel 1970 isi sciolgono e ...

Advertising

OndaMusicale : Online il video di “Vedrai Jerusalem” il nuovo singolo di Shel Shapiro - ilriflettoremag : SHEL SHAPIRO: da oggi è online su #YouTube il #Video del #singolo “VEDRAI JERUSALEM” - OltreleColonne : Su Youtube il video di “Vedrai Jerusalem”, il nuovo singolo di Shel Shapiro - bravomusica : Da oggi è online su Youtube il video di “VEDRAI JERUSALEM”, il nuovo singolo di SHEL SHAPIRO - giorgiobigi1 : Per Amore Della Musica Shel Shapiro -

Ultime Notizie dalla rete : Shel Shapiro

TGCOM

Personaggio iconico che ha fatto la storia del rock in Italia, sia in prima persona che dietro le quinte come produttore,è pronto a tornare con un nuovo album di inediti. Ad anticiparlo, dopo 'Non dipende da Dio', uscito nei mesi scorsi, c'è il singolo ' Vedrai Jerusalem '. 'Mi piace ancora rischiare ed ...Nello studio di Italia sì, poi, arriveràper fare un appello ai giovani sulla diversità. Con Rudina si parlerà di case e di sfratti e, come sempre, ci sarà anche lo spazio dedicato alla ...Cosa sapere su Shel Shapiro: ex leader dei Rokes, carriera, origini e successo, un dramma ha sconvolto la sua vita.E' online il video di 'Vedrai Jerusalem', il nuovo singolo di Shel Shapiro, brano che anticipa un album di inediti in uscita in autunno. Il video, girato da Alex Ratto, si apre e si sviluppa con immag ...